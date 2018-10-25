Министр просвещения заявила о необходимости психолога в каждой российской школе

В каждой российской школе должны работать психологи. Такое мнение высказала министр просвещения Ольга Васильева после трагедии в Керченском политехническом колледже.

«Трагические события этого года в наших школах и колледжах показывают, что мы не в безопасности. И что присутствие психологов в каждой школе не только необходимо, он должен быть буквально в каждой школе», — цитирует чиновницу 25 октября RNS.

Сегодня стало известно, что принадлежащее МВД объединение «Специальная техника и связь» предложило устанавливать на огнестрельное оружие датчики движения, которые будут отслеживать маршрут. Разработчики уверяют, что стоимость аппарата будет невысокой, но он позволит предотвратить происшествия, подобные керченскому.

А сенатор Елена Мизулина накануне призвала ужесточить контроль над насилием в соцсетях и компьютерных играх.