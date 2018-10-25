Блогеры Петербурга устроят семейный праздник в поддержку детей-бабочек

Петербургские блогеры устроят праздник для всех желающих, чтобы помочь детям-бабочкам.

Семейный праздник «Блогеры – детям» организовали Полина Тумашик, основатель проекта «Добропочта», YouTube-блогер VictoriaPortfolio и «блогер на колесах» Наталья Камолинкова. Поддержала их солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова. Цель праздника – помочь детям с редким заболеванием буллезным эпидермолизом.

Организаторы составили список того, что необходимо этим детям, и что можно принести с собой на праздник. В нём, в частности, медикаменты. Но не только. Среди необходимых вещей, например, «одежда со швами наружу».

Блогеры надеются помочь 20-30 детям из разных регионов России. Все они – подопечные проекта «Дети – бабочки. Butterfly kids».

Программа предстоящего праздника насыщенная: гостей ожидают целая зона мастер-классов, среди которых открытки из глины, роспись пряников, скраббукинг и пр., фотозона, фокусы, бумажное шоу, аквагрим и многое, многое другое.

Праздник пройдёт 28 октября на Васильевском острове в ресторане «Маймун» (ул. Кораблестроителей, д. 14). Начало в 12.00. Вход свободный.