Сборная России по футболу третий месяц подряд растет в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных сборных. Сборная России поднялась на пять позиций и теперь занимает 46-е место (1423 очка).

Отметим, что российская команда растет в рейтинге уже третий месяц подряд.

В рейтинге сменился лидер. Сборная Франции, победившая на чемпионате мира-2018, опустилась на вторую строчку (1732). Ее обошла Бельгия (1733) — бронзовый призер ЧМ-2018. Третье место по-прежнему занимает Бразилия (1669).

Напомним, перед стартом чемпионата мира, который проходил в России с 14 июня по 15 июля, сборная России была худшей командой среди участников по рейтингу ФИФА и занимала 70 место.