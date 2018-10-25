Выручка финской логиcтической компании Itella в России упала в евро по итогам трех кварталов, но выросла в рублях

Логистическая компания Itella опубликовала результаты работы за три квартала 2018 года.

Как говорится в отчете компании, по итогам января-сентября ее выручка в России составила 76,6 млн евро, что на 11% меньше, чем годом ранее. Однако в рублях, с учетом изменения валютного курса, продажи компании выросли на 0,7%. По курсу на 25 октября, компания заработала 5,7 млрд рублей.

Только в третьем квартале продажи Itella Russia составили 25,1 евро. Это на 14,7% меньше, чем год назад в европейской валюте. В пересчете на рубли снижение составило 5,6% (до 1,9 млрд рублей).

На итоговые показатели повлияла продажа бизнеса Maxipost, специализировавшегося на курьерской доставке. Заполняемость складов росла в Москве (86% по итогам трех кварталов против 82% годом ранее), тогда как в других регионах она снижалась (71% против 74% годом ранее).

Однако за счет отказа от избыточных складских площадей компании удалось повысить рентабельность. Операционная прибыль составила 1,3 млн евро по итогам трех кварталов против операционного убытка в 3,6 млн евро. По итогам июля-сентября показатель составил 0,7 млн евро против убытка 0,8 млн евро годом ранее.

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