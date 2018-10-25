Генсек НАТО поприветствовал участие Финляндии в учениях НАТО

В Норвегии начались крупнейшие за последние 30 лет учения НАТО Trident Juncture 18 («Единый трезубец – 2018»), в которых принимают участие 29 членов альянса, а также его партнёры — Финляндия и Швеция. Параллельно Финляндия начала в своих водах международные морские манёвры Northern Coasts.

В Trident Juncture примут участие более 50 тысяч военнослужащих, около 10 тысяч единиц наземной техники, 250 самолетов и вертолетов, а также 60 кораблей. В частности, в норвежские воды впервые с 1987 года вошёл американский авианосец — «Гарри Трумэн».

Участники разделились на «Южные силы» и «Северные силы». Они будут поочередно играть роль фиктивного агрессора и сил обороны НАТО. «Эти учения будут проверять нашу готовность восстановить суверенитет союзника – в этом случае Норвегии – после акта вооруженной агрессии», – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в день начала учений.

По словам Столтенберга, Trident Juncture отправляет четкое сообщение своим народам и любому потенциальному противнику: «НАТО не ищет конфронтации. Но мы готовы защищать всех союзников. От любой угрозы».

Он отметил и участие Финляндии, от которой к учениям привлечены около 500 военнослужащих всех родов войск. «Финляндия – наш ближайший партнер. Мы это ценим», – сказал Столтенберг.

Кроме того, генсек НАТО поприветствовал решение России и Белоруссии отправить на Trident Juncture своих наблюдателей.

Вместе с тем Финляндия координирует международные учения Northern Coasts, которые пройдут с 25 октября по 8 ноября. По данным Сил обороны страны, в них примут участие более 4 тыс. человек, 45 судов ВМФ и более 10 воздушных судов. К тренировке присоединятся 12 стран: Швеция, Дания, Бельгия, Италия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Канада, США и Германия.

С финской стороны – около 2 тыс. военных. Финляндия ранее уже координировала учения дважды – в 2010 и 2014 годах.

По данным минобороны, цель манёвров заключается в отработке совместных международных операций на уровне подразделений войск и командования, укрепление совместимости войск из разных стран, в особенности при проведении операций в прибрежных зонах.

Суда прибудут в город Турку на юго-западе Финляндии в пятницу, 26 октября, и пришвартуются у берегов реки Аурайоки. Манёвры пройдут в Архипелаговом море и Ботническом заливе, а также в северной части Балтийского моря и частично — в Финском заливе.