Европарламент обвинил Россию в желании сделать Азовское море своим "внутренним озером"

Законодательный орган Европейского союза считает, что Россия намерена сделать полузамкнутое море на востоке Европы своим «внутренним озером».

«Европарламент осуждает незаконную добычу нефтяных и газовых ресурсов, которую Россия ведет на украинской территории, а также обращает внимание на возможную опасность захвата украинских нефтяных и газовых месторождений в Азовском море для достижения этой цели и превращения его [Азовского моря] во внутреннее озеро Российской Федерации», – сообщается 25 октября в резолюции ведомства.

Украина, которая считает РФ "страной-агрессором" после присоединения Крыма и конфликта в Донбассе, недавно приняла концепцию национальной обороны, которая включает в себя защиту интересов в Азовском море. В частности, украинцы заявили, что создадут в Мариуполе или Бердянске крупную военно-морскую базу. В МИД России предостерегли соседнюю страну, указав на то, что Украина не сможет звать НАТО в Азовское море без согласия Москвы.