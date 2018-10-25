У границ России начались крупнейшие за последние годы учения НАТО
Самые масштабные со времен холодной войны учения начали в ночь на 25 октября силы НАТО в Норвегии. В маневрах, получивших название Trident Juncture-2018 («Единый трезубец-2018»), принимает участие 31 государство: в стране на севере Европы сейчас находится 50 тысяч военных, 10 тысяч единиц техники, 250 самолетов и 65 кораблей, включая американский авианосец «Гарри Трумэн».
Начало учений не обошлось без происшествий: как сообщает «Российская газета», десантный корабль-док ВМС США Gunston Hall получил повреждения во время шторма в Норвежском море. После оказания медицинской помощи пострадавшие военнослужащие вернулись к исполнению своих обязанностей.
Россия будет наблюдать за этими маневрами. Более того, на днях Минобороны РФ заявило, что отряд кораблей Балтийского флота вышел в дальний поход для «выполнения плановых учений в Северной Атлантике». На борту кораблей - противолодочные вертолеты, в состав экипажей отряда входят прошедшие специальную подготовку подразделения морской пехоты.
Справка:
Согласно сценарию, на учениях в центральной части Норвегии группировка «Север» будет изображать противника, оккупировавшего часть страны. Тогда на помощь обороняющимся придут силы «Юга». Они остановят наступление «Севера», перейдут в контратаку и освободят страну.
«Юг» - это силы НАТО. Таким образом, разыгрывается сценарий статьи 5-й Устава НАТО, гласящей, что нападение на любую страну Североатлантического альянса приравнивается к нападению на всю организацию. В НАТО подчеркивают, что сценарий - выдуманный. И силы «Севера» представляют не какую-либо конкретную страну, а исключительно вымышленного противника.
Продлятся учения до 7 ноября.