У границ России начались крупнейшие за последние годы учения НАТО

Самые масштабные со времен холодной войны учения начали в ночь на 25 октября силы НАТО в Норвегии. В маневрах, получивших название Trident Juncture-2018 («Единый трезубец-2018»), принимает участие 31 государство: в стране на севере Европы сейчас находится 50 тысяч военных, 10 тысяч единиц техники, 250 самолетов и 65 кораблей, включая американский авианосец «Гарри Трумэн».

Начало учений не обошлось без происшествий: как сообщает «Российская газета», десантный корабль-док ВМС США Gunston Hall получил повреждения во время шторма в Норвежском море. После оказания медицинской помощи пострадавшие военнослужащие вернулись к исполнению своих обязанностей.

Россия будет наблюдать за этими маневрами. Более того, на днях Минобороны РФ заявило, что отряд кораблей Балтийского флота вышел в дальний поход для «выполнения плановых учений в Северной Атлантике». На борту кораблей - противолодочные вертолеты, в состав экипажей отряда входят прошедшие специальную подготовку подразделения морской пехоты.