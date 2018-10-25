СМИ: Китайские и российские шпионы прослушивают Дональда Трампа через iPhone

Разведки РФ и КНР регулярно прослушивают приватные телефонные разговоры президента США Дональда Трампа с друзьями. Это происходит, когда Трамп пользуется iPhone, сообщает 25 октября американская газета The New York Times. Издание ссылается на собственные источники в американских спецслужбах.

В статье отмечается изощрённость китайских специалистов, которые на основании личных и неформальных контактов президента пытаются понять ход его мыслей и выработку аргументов в диалоге. Якобы это нужно для сдерживания эскалации «торговой войны» между США и Китаем.

Кроме того, по заверению издания, якобы идёт соответствующая работа с конкретными «агентами влияния», которые имеют доступ к Трампу. The New York Times называет среди них исполнительного директора Blackstone Group Стивена Шварцмана. Он финансирует образовательные программы Университета Цинхуа в Пекине. Также среди лоббистов КНР называется игорный магнат в Лас-Вегасе Стив Уинн. У него есть недвижимость на китайском побережье в Макао. По данным газеты китайские предприниматели через американских коллег пытаются донести свои аргументы до Трампа.

В то же время российские спецслужбы не стремятся влиять на Трампа, что объясняется взаимной симпатией Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщает американское издание.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзинь Пин обсудят «торговую войну» лично уже в ноябре на саммите «большой двадцатки» в Аргентине. Две недели назад американские рынки существенно просели, что эксперты объяснили в том числе торговой войной США и Китая. Лидеры США и РФ встретятся 11 ноября во Франции.

В начале октября США прекратили поставки нефти в Китай. До этого вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.