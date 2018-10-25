Разработан проект противоаварийных работ для сохранения особняка Веге

Setl City

По заказу Setl Citу подготовлен проект первоочередных и противоаварийных работ для сохранения особняка Г.И. Веге на Октябрьской набережной, 38.

В ближайшее время Setl City выберет подрядчика и направит проект в Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). После получения разрешения от комитета Setl City приступит к работам – девелопер планирует начать их до конца текущего года.

Проект выполнило ООО «НИиПИ Спецреставрация» на основании задания КГИОП и акта осмотра технического состояния объекта культурного наследия. Напомним, особняк Веге – здание постройки конца XIX века в стиле эклектика на территории бывшего Киновиевского ультрамаринового завода промышленника Георгия Веге.

Здание досталось компании Setl City от предыдущего собственника практически в разрушенном состоянии. На протяжении многих лет в особняке не проводились никакие работы, направленные на сохранение памятника. Так, после осмотра особняка эксперты пришли к выводу, что в аварийном состоянии находятся перекрытия по деревянным балкам, стропильная система и кровля (часть перекрытий и некоторые участки кровли обрушены), балконы на лицевом фасаде, покрытие полов на разных этажах, дверные и оконные проемы.

Проект первоочередных и противоаварийных работ предусматривает разборку завалов обрушенных и аварийных конструкций с обязательным сохранением фрагментов лепнины, их маркированием и составлением описи. Кирпичная кладка карнизов будет обработана для уничтожения сорняков. Проект предполагает устройство временной кровли. По фасадам здания будут установлены подпирающие конструкции из бруса, а внутри особняка для сохранения лепного декора потолков – поддерживающие конструкции с мягкой прослойкой. Специалисты также выполнят профзаклейку сохранившейся живописи и укроют фрагменты живописи на стенах. Гипсовые кариатиды защитят специальными коробами с поролоновой прослойкой.

После выполнения неотложных и противоаварийных работ Setl City планирует получить разрешение КГИОП на реставрацию особняка, чтобы вернуть зданию его исторический вид и воссоздать уникальные интерьеры. Проект реставрации, который должен быть реализован в течение 4 лет за счет девелопера, по заказу Setl City готовит ООО «НИиПИ «Спецреставрация».

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