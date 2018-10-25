Tesla получила прибыль – впервые за два года

Tesla отчиталась о прибыли в размере 312 миллионов долларов в третьем квартале, в основном за счет поставок Tesla Model 3, сообщает Automotive News.

Год назад за тот же период компания потерпела убытки в 619,4 миллиона долларов. Однако в этом году осенью Tesla удалось наторговать на 881 миллион, при этом маржа составила до 20 процентов.

Большую часть оборота дали рекордные продажи Tesla Model 3. «Дешевая Tesla» продается лучше четырех своих основных конкурентов – Mercedes-Benz C-Class, Audi A4, BMW 3-Series и Lexus IS – вместе взятых. За отчетный третий квартал 2018 года покупателям было доставлено 56 065 автомобилей Tesla Model 3 и 27 710 Model S и Model X.

Компании удалось преодолеть производственные трудности и выйти на стабильный выпуск 4300-5300 автомобилей в неделю. При этом, согласно отчету Tesla, благодаря отладке производственных процессов на 30 процентов сокращено количество человеко-часов, затрачиваемых на производство одного автомобиля.

Компания Илона Маска признает, что по состоянию на август 2018 года примерно 20 процентов из 455 000 предварительных заказов были отменены, но надеется сохранить большую часть оставшихся клиентов, предлагая им все новые варианты финансирования и продолжая совершенствовать модельный ряд, в частности выпуская более дешевые модификации Model 3. В ближайшее время также начнутся поставки на экспорт.

Несмотря на то, что в результате этих мер средняя цена продаж Модели 3 снизится, Tesla подтвердила намерение получить прибыль и в четвертом квартале. На фоне такого оптимистического квартального отчета акции Tesla на бирже пошли вверх, и компания Илона Маска опять стоит дороже всех трех основных американских автопроизводителей — General Motors, Ford и FiatChrysler.