Полиция задержала главного юриста ФБК на выходе из метро. Его везут в ОВД Даниловское

Руководитель юридической службы Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов оказался задержан на выходе из метро в Москве. Об этом он сообщил в своем твиттере утром 25 октября.

Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила, что Жданова везут в отдел МВД по Даниловскому району. Причины задержания пока не сообщаются.

Задержали у выхода из метро. Интересно, что на этот раз? Ладно, главное не унывать — Ivan Zhdanov (@IoannZH) 25 октября 2018 г.

Напомним, Жданова уже задерживали в этом году — в мае. Тогда поводом для стало нарушение порядка организации митинга «Он нам не царь».