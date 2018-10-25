В Петербурге рабочие устроили забастовку и пришли в офис «Метростроя» требовать зарплату

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Около сорока рабочих из различных строительно-монтажных управлений собрались у офиса компании ОАО «Метрострой» на Загородном проспекте в Петербурге 25 октября. Люди требуют зарплату, которую они не получают с августа этого года, передаёт корреспондент «Фонтанки».

К людям вышла сотрудница «Метростроя» и пригласила для переговоров внутрь 15 человек, журналистов не пустили. Накануне порядка 60 человек отказались выходить на работу до тех пор, пока компания не рассчитается с долгами. Большая часть из них числится в ЗАО «Управление №10 Метростроя».

Около станции метро «Пушкинская», рядом с которой находится офис «Метростроя», стоят три патрульных автомобиля полиции.

Без зарплаты также остаются рабочие из ЗАО «СМУ-11 Метрострой». По данным трудовой инспекции, на 1 сентября долг перед 448 сотрудниками составляет 60,8 млн рублей. СМУ-11, задействованное на строительстве станций «Дунайская» и «Театральная», скоро прекратит свое существование. Подрядчик задолжал налоговой инспекции более 1 млрд рублей и сейчас находится в процессе банкротства. Решение о ликвидации пока не принято, но это вопрос времени. В ОАО «Метрострой» пообещали, что не будут увольнять сотрудников и переведут коллектив в состав другого управления.