Участником ДТП, унесшего три жизни на Таллинском, оказался капитан УФСИН. Его машина выехала на встречку

Участником смертельной аварии на Таллинском шоссе оказался 29-летний сотрудник уголовно-исправительной системы, капитан внутренней службы. Об этом 25 октября сообщает ГСУ СК по Петербургу.

Следствие считает, что именно сотрудник УФСИН за рулем «Тойоты» выехал на встречную полосу Таллинского шоссе ночью 24 октября. Нарушение правил дорожного движения привело к столкновению с «Хендаем», в котором водитель и два пассажира скончались на месте.

Сам виновник ДТП был госпитализирован в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).

Напомним, изначально предполагалось, что правила нарушил водитель «Хендая».