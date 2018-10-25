Путин рассчитывает на иностранную помощь в борьбе с российскими чиновниками-коррупционерами

Президент России Владимир Путин решил наделить Генпрокуратуру необходимыми полномочиями для совместной с иностранными коллегами работы по проверке российских чиновников. Законопроект, который даст надзорному ведомству право обсуждать с иностранцами соблюдение российскими чиновниками антикоррупционных запретов, внесён в Госдуму.

Если иностранные коллеги не пойдут на встречу Генпрокуратуре РФ, то сотрудники ведомства смогут запрашивать помощь у Центрального Банка России, который после прокурорского сигнала будет должен обращаться «в центральный банк и (или) иной орган надзора иностранного государства с запросом о предоставлении имеющейся у него информации».

Президент уверен, что такое расширение полномочий ведомства Юрия Чайки позволит узнать «о наличии у лиц, которым запрещается открывать и иметь зарубежные счета, таковых вкладов». Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина предложение уже поддержала.

В России действует законодательный запрет для высокопоставленных чиновников, госслужащих, депутатов и сенаторов на открытие и владение счетами и ценностями в зарубежных банках. Также представителям законодательной и исполнительной власти РФ запрещено владеть, или пользоваться иностранными финансовыми инструментами.