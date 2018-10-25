Румынские венгры пожаловались на Украину в ООН

Румынские политические партии и организации венгров подали в ООН совместное заявление о притеснении прав меньшинств на Украине, сообщает 25 октября "Мукачево.net".

"Поскольку теперь на Украине не только лишают представителей закарпатских меньшинств их прав, но и преследуют венгров, следует напомнить о статье 2 Декларации ООН о ликвидации дискриминации. Просим предупредить Украину, согласно уставу ООН, чтобы она несла ответственность за принятый ею документ",— говорится в обращении.

На прошлой неделе в Закарпатской области появились билборды с надписью "Остановим сепаратистов" под фотографиями членов Общества венгерской культуры Закарпатья. Правоохранительные органы Украины возбудили уголовное дело об умышленном разжигании национальной вражды.

Отношения Киева и Будапешта ухудшились после принятия на Украине нового закона об образовании, существенно сокращающего возможность обучения на языках нацменьшинств, в том числе русском, венгерском, румынском и других. В сентябре украинские власти обвинили консульство Венгрии в расположенном у венгерской границы городе Берегово Закарпатской области в том, что оно выдает украинским гражданам венгерские паспорта. Дипломатический скандал между странами привёл к взаимной высылке консулов. Украина даже перебросила войска к границе с Венгрией и заявила о том, что введет уголовную ответственность для жителей страны, которые имеют второе гражданство.