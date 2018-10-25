Турция получит российские C-400 в следующем году. Угрозы США не подействовали

Турецкое министерство обороны официально подтвердило поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, несмотря на угрозы санкций со стороны США.

«Мероприятия по установке [С-400] начнутся в октябре 2019 года. Сейчас мы находимся на этапе подбора персонала», – заявил 25 октября глава Минобороны республики Хулуси Акар изданию Hurriet.

В данный момент не сообщается, где именно на территории Турции разместят С-400. Военные выбирают место, исходя из оценки существующих угроз.

В сентябре 2017 года Москва и Анкара подписали договор о поставке Турции систем С-400 за 2,5 миллиарда долларов. Соединенные Штаты пригрозили санкциями в отношении стран-покупателей С-400. Кроме того, американцы запретили поставку в Турцию своих истребителей F-35 именно из-за покупки российских зенитных ракетных комплексов. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, в свою очередь заявил, что его страна ставит перед собой задачу защищать воздушное пространство, поэтому не откажется от сделки с Россией.