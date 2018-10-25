Здоровое питание на 900 рублей в неделю. Саратовский депутат сел на «диету с макарошками», лишив себя колбасы и конфет

Депутат Саратовской областной думы решил опробовать на себе «министерскую диету» с «макарошками». Коммунист Николай Бондаренко рассказал 24 октября на своей странице в Instagram, как ходил на рынок, что купил и от чего пришлось отказаться.

Народный избранник планирует потратить на еду 3500 рублей в месяц. Это часть прожиточного минимума пенсионера, отведённая Минтруда региона на питание. Бондаренко посчитал, что в неделю ему придётся закупаться всего на 900 рублей. За дешёвыми продуктами он отправился на рынок. Купил курицу, лук, морковь, масло, самый дешёвый хлеб, яйца, молоко и рекомендованные экс-министром соцразвития Саратовской области Натальей Соколовой «макарошки». Депутат предрёк себе голод с таким скудным рационом.

В начале октября спор Соколовой и Бондаренко вылился в федеральный скандал. Чиновница заявила, что 3,5 тысячи рублей достаточно «для минимальных физиологических потребностей» человека на пенсии. Она посоветовала населению покупать «макарошки» и продукты со скидками. Депутат саратовской думы Николай Бондаренко предложил Соколовой проверить эту диету на себе, но та отказалась, объяснив, что «статус министра этого не позволит». За эти слова Соколова была уволена. При этом СМИ выяснили, что она получала материальную помощь (до 100 000 рублей в год) из областного бюджета.