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Бизнес-трибуна
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25.10.2018 12:38
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Бонусы к квартире: паркинг и кладовая

Иногда для полного счастья недостаточно купить только квартиру. Например, после новоселья оказывается, что жизнь была бы намного удобнее при наличии собственной парковки, а для крупных вещей нужна просторная кладовая. Кроме того, сам долгожданный переезд может откладываться из-за затянувшегося ремонта

Бонусы к квартире: паркинг и кладовая

фото предоставлено компанией "Петербургская недвижимость"

Все эти проблемы можно решить до новоселья: такую точку зрения разделяют многие клиенты «Петербургской Недвижимости», что подтвердил наш недавний опрос.  

Место в паркинге: 30% голосов

Треть ответивших на вопрос «Какие дополнительные услуги или помещения вы готовы приобрести вместе с квартирой?» выбрали машино-место. Действительно, его наличие значительно облегчает жизнь автомобилистам: помимо отсутствия головной боли по поводу поиска свободного «пятна» около дома, это спокойствие за сохранность своей машины. А если паркинг еще и подземный отапливаемый, это избавит от необходимости прогревать автомобиль в холодное время года.

Во всех проектах комфорт-класса от Setl City дворы закрыты от машин, а для автомобилей предусмотрены подземные отапливаемые паркинги. Например, в ЖК «Облака на Лесной» будет построен паркинг на 588 машино-мест. А в новом ЖК «ArtLine в Приморском», который строится в трех минутах ходьбы от станции метро «Старая Деревня», предусмотрены паркинги под каждым из пяти корпусов: в общей сложности на 938 машино-мест. Кроме того, запроектирована 7-этажная наземная автостоянка на 366 машин. Стоимость паркингов в объектах Setl City начинается от 500 тысяч рублей.

Кладовая: 28% голосов

фото предоставлено компанией "Петербургская недвижимость"
фото предоставлено компанией "Петербургская недвижимость"

Покупка специального помещения для хранения крупных вещей – хороший способ разгрузить квартиру: сделать свободным коридор и создать на балконе зону для отдыха вместо хаотичной свалки. В кладовых удобно хранить автомобильные шины, спортивный инвентарь, сезонные вещи и многое другое, что не используется каждый день, но занимает много места. С этим согласно 28% респондентов, принявших участие в опросе.

Кладовые помещения площадью до 9,4 кв. метров предусмотрены во многих проектах Setl City: в ЖК «Солнечный город», ЖК «GreenЛандия», ЖК «Чистое небо», ЖК «Лондон» и других. Цены на помещения для хранения вещей начинаются от 120 тысяч рублей.

Отделка или мебель: 23% голосов

фото предоставлено компанией "Петербургская недвижимость"
фото предоставлено компанией "Петербургская недвижимость"

Чуть меньше четверти покупателей предпочли бы приобрести квартиру вместе с отделкой, мебелью и техникой. Этот вариант идеален для иногородних клиентов, для арендодателей и просто для всех, кто хочет переехать быстрее и без лишних хлопот.

«Петербургская Недвижимость» предлагает своим клиентам большой выбор квартир с отделкой: к примеру, полностью готовыми для жизни сдаются все проекты комфорт-класса от Setl City. Более того, есть возможность заказать комплект мебели и техники. Меблировка для студии стоит от 150 тысяч рублей, для однокомнатной квартиры – от 220 тысяч рублей, а для двухкомнатной – от 290 тысяч рублей.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Облака на Лесной» – застройщик ООО "Сэтл Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/oblaka-na-lesnoi/declarations

ЖК «Artline в Приморском» (ЖК «Артлайн») – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте www.sc-setl.ru.

ЖК "Солнечный город" – застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/solnechnyi-gorod/declarations

ЖК GreenЛандия-2 – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте http://sc-soz.ru/

ЖК GreenЛандия – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.spbrealty.ru/buildings/greenlandiya/documents

ЖК «Чистое небо» – застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/chistoe-nebo/declarations

ЖК «Лондон» – застройщик ЗАО "Развитие территорий "Петербургская недвижимость", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/sem-stolits-7-stolits/declarations

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