На Украине обесточены 162 населенных пункта

В девяти областях Украины из-за непогоды обесточены 146 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 146 населенных пунктов в 9 областях, а именно: Винницкая – 60 н.п., Львовская – 29 н.п., Тернопольская – 18 н.п., Черновицкая – 14 н.п., Ивано-Франковская – 7 н.п., Луганская – 6 н.п., Закарпатская – 5 н.п., Донецкая – 4 н.п. и Волынская – 3 н.п", – говорится в сообщении, которое приводит телеканал "112.Украина".

В ГосЧС отметили, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ранее синоптики предупреждали об ухудшении погоды 24-25 октября. На текущей неделе украинцев ожидает похолодание и постепенное снижение температуры воздуха. В конце рабочей недели ожидаются дожди с мокрым снегом.

Напомним, что ненастье обрушилось и на соседние с Украиной регионы России и также вызвалов них коммунальные бедствия.