«Вот такое ненастье...» Пользователи соцсетей показали, как на Кубани вода уносит машины, дороги и мосты

Курортные районы Краснодарского края уходят под воду. В Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах размыты дороги, нарушено газоснабжение.

Под водой в общей сложности оказались около двух тысяч жилых домов, сообщает 25 октября краснодарский «Блокнот».

Заложниками стихии оказались пассажиры 15 поездов, в том числе состава, который двигался из Петербурга в Адлер. В Туапсинском районе два человека погибли, двое пострадали и ещё один числится пропавшим без вести. Продолжается эвакуация людей из особо затопленных районов. О ремонте дорог и мостов пока не идет речи, так как уровень воды остается высоким, а циклон, как сообщают метеорологи, задержится над югом России еще на сутки.

Ну а соцсети ежечасно пополняются новыми видео обстановки на Кубани, которую уже сложно назвать просто «непогодой». Туристы и местные жители снимают размытые мосты, смерчи и потоки грязной воды, которые буквально смывают всё на своём пути.