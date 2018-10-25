Forbes: Никто не может потеснить Батурину в списке богатейших женщин России

Русская версия делового журнала Forbes в шестой раз составила рейтинг самых богатых женщин страны. Первое место снова досталось президенту компании Inteco Management.

«Шестой год подряд богатейшей женщиной России остается Елена Батурина, супруга экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. В этом году ее состояние увеличилось на 200 млн долларов и составило 1,2 миллиарда долларов. В рейтинге богатейших бизнесменов России-2018 она занимает 79 позицию», – сообщает 25 октября Forbes.

Вторую строчку в 2018-м году заняла основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, которая за год поднялась на три позиции, потеснив Елену Рыболовлеву. Бывшая жена владельца футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева сейчас замыкает тройку. При этом состояние каждой из них журнал оценивает примерно в 600 миллионов долларов.

В 2018 году в рейтинг Forbes вошли пять новичков, включая супругу Олега Дерипаски Полину и дочь Аркадия Ротенберга Лилию. «Появление Полины Дерипаски в списке — это очередное свидетельство, что в рейтинге с каждым годом становится все больше нынешних или бывших членов семей миллиардеров и представителей политической элиты», – замечают составители списка богатейших женщин страны.