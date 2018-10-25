ФСБ предотвратила теракт в Хабаровском крае. Подозреваемого завербовали, когда он отбывал срок за разбой

Федеральная служба безопасности России по Хабаровскому краю задержала мужчину, который планировал совершить теракт в социальном объекте при помощи самодельного взрывного устройства. Бомбу кустарного производства нашли в заброшенном здании в Николаевске-на-Амуре. Об этом 25 октября сообщает «Дождь» со ссылкой на комментарии представителей ведомства ТАСС.

Подозреваемого задержали еще полгода назад. Сейчас мужчина, личность которого не раскрывается, находится в следственном изоляторе. Против него возбудили несколько уголовных дел за изготовление взрывных устройств, подготовку теракта и оправдание терроризма.

Сообщается, что несостоявшийся террорист ранее был судим за разбой. По некоторым данным, в исправительном учреждении он принял ислам и оказался завербован террористической организацией.