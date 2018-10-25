«Левада»: Только 3% россиян винят российские спецслужбы в отравлении Скрипалей. 28% подозревают британцев

«Кого угодно» склонны подозревать в отравлении Скрипалей россияне. По крайней мере, 56% опрошенных «Левада-центром» о виновных в отравлении экс-разведчика и его дочери дали ответ «это мог быть кто угодно».

Итоги опроса утром 25 октября приводит «Коммерсант». 28% участников исследования считают, что случившееся в марте в Солсбери ЧП — дело рук британских спецслужб. Еще 13% респондентов затруднились с версиями. И лишь 3% граждан считают случившееся операцией российских спецслужб. На мнение граждан РФ не повлияли ни интервью Руслана Боширова и Александра Петрова (их британские власти назвали предполагаемыми отравителями), ни многочисленные тексты о связи этих двух лиц с военной разведкой.

В том, что внимательно следят за делом, признались больше половины россиян — 51%.

Опрос провели 18–24 октября в 52 регионах страны. В нем участвовали 1 600 человек в возрасте от 18 лет и старше.

АНО «Левада-центр» внесена в РФ в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.