«Левада»: Только 3% россиян винят российские спецслужбы в отравлении Скрипалей. 28% подозревают британцев
«Кого угодно» склонны подозревать в отравлении Скрипалей россияне. По крайней мере, 56% опрошенных «Левада-центром» о виновных в отравлении экс-разведчика и его дочери дали ответ «это мог быть кто угодно».
Итоги опроса утром 25 октября приводит «Коммерсант». 28% участников исследования считают, что случившееся в марте в Солсбери ЧП — дело рук британских спецслужб. Еще 13% респондентов затруднились с версиями. И лишь 3% граждан считают случившееся операцией российских спецслужб. На мнение граждан РФ не повлияли ни интервью Руслана Боширова и Александра Петрова (их британские власти назвали предполагаемыми отравителями), ни многочисленные тексты о связи этих двух лиц с военной разведкой.
В том, что внимательно следят за делом, признались больше половины россиян — 51%.
Опрос провели 18–24 октября в 52 регионах страны. В нем участвовали 1 600 человек в возрасте от 18 лет и старше.
АНО «Левада-центр» внесена в РФ в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
Справка:
Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля с дочерью нашли без сознания в Солсбери 4 марта 2018 года.
5 сентября прокуратура Великобритании предъявила Руслану Боширову и Александру Петрову обвинение в сговоре с целью убийства экс-разведчика, попытке убийства его и дочери Юлии, и полицейского Ника Бэйли, хранении и использовании отравляющего вещества класса «Новичок». Были опубликованы фотографии обвиняемых и доказательства их путешествия в Солсбери в марте 2018 года. Сами «Петров» и «Боширов» утверждают, что ездили в город в туристических целях.
В СМИ появилось множество журналистских расследований о связи двух россиян с военной разведкой. Так, например, выяснилось, что Александр Мишкин (по версии СМИ, это настоящее имя Александра Петрова) окончил Военно-Медицинскую академию. Пока учился, подрабатывал в Петербурге официантом. Анатолий Чепига (Руслан Боширов) якобы является полковником ГРУ и Героем России.