Путин назначил нового врио губернатора Забайкалья. Регионом будет руководить бывший замглавы Минвостокразвития

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Забайкальского края Александра Осипова. Об этом сообщила пресс-служба Кремля 25 октября.

Ранее регион возглавляла Наталья Жданова, которая подала в отставку 11 октября. Решение сложить полномочия Жданова объясняла «внутренними мотивами и объективными обстоятельствами». СМИ утверждали, что при ней в регионе сложилась сложная экономическая ситуация, а уровень ее поддержки населением был низкий.

Встреча нового врио Забайкалья с президентом прошла в Кремле накануне. Осипов заявил, что намерен реализовать крупные проекты в регионе, в том числе освоить Быстринское полиметаллическое и Аргунское урановое месторождения. Также он попросил поддержки Путина в создании территорий опережающего развития и в выделении субсидий для инвестпроектов.

Александр Осипов в 2013 году был назначен первым замглавы Минвостокразвития. В 2009 году стал председателем экспертного совета «Деловой России».​