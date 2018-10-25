Пользователи «Билайна» в Петербурге оказались вне зоны доступа из-за плановых работ по модернизации сети

Многие абоненты «Билайна» остались без связи в Петербурге утром 25 октября. Об этом «Фонтанке» сообщил читатель.

В официальной группе «полосатого» мобильного оператора последний промопост утонул в комментариях петербуржцев. Они выражали негодование по поводу сбоев в сети. По заявлениям комментаторов, со своих мобильных телефонов они не могли ни позвонить, ни выйти в Интернет.

В пресс-службе мобильного оператора «Фонтанке» подтвердили факт технического сбоя.

– В ходе плановых ночных работ по модернизации сети, действительно, возникли небольшие проблемы на сетевом оборудовании, в результате которых небольшая часть клиентов могла испытывать проблемы со связью. Ситуация была под контролем, поэтому все проблемы были устранены уже в 8:30, – заявил собеседник издания.

Пострадавшим от плохого качества услуг обещают компенсации.