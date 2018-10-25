СМИ: Минтранс предложил ввести плавающие тарифы на проезд в общественном транспорте

Минтранс предложил ввести в России плавающие тарифы на проезд в общественном транспорте. Эксперты предполагают, что цена будет меняться в зависимости от времени суток.

Об инициативе министерства, как 25 октября пишет РБК, узнала газета «Известия». Мера призвана улучшить управление пиками пассажиропотоков. «Динамические» тарифы, согласно предложению, разрешат вводить региональным и муниципальным властям, которые устанавливают цены на проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях и других видах транспорта.

Конкретные параметры их изменения, по информации газеты, пока не определены, однако эксперты издания предположили, что днем стоимость проезда будет меньше, поскольку транспорт ходит полупустой, а к вечеру возрастет.

Предложение Минтранс передаст правительству в числе мер по развитию городского транспорта. Детали инициативы пока не сообщаются.