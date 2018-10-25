Минобороны РФ назвало США организатором атаки дронов на российскую авиабазу в Сирии

13 дронов, атаковавших российскую авиабазу в Сирии, управлялись с американского самолета-разведчика Poseidon-8, заявил замглавы Минобороны РФ Александр Фомин. 25 октября он выступил на пленарном заседании международного форума по вопросам безопасности в Пекине.

Как сообщает РБК со ссылкой на ТАСС, летевшие в сторону Хмеймима беспилотники, «шли единым боевым порядком». Когда им дали отпор российские системы радиоэлектронного подавления, дроны перешли в режим ручного управления.

«В это время американский самолет-разведчик Poseidon-8 барражировал в акватории Средиземного моря в течение восьми часов», — сказал Фомин, добавив: дроны начали получать команды из космоса и целиться в так называемые дыры. До тех пор, пока не были уничтожены.

По словам представителя Минобороны, управлял дронами именно самолет-разведчик.

Фомин не назвал дату атаки на российскую авиабазу. Но об уничтожении 13 дронов у Хмеймима сообщалось в ночь на 6 января. О перехвате беспилотников (правда, меньшего количества), Минобороны также рассказывало в апреле, в мае, в конце июня и в августе этого года.