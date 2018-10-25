«Иногда трудно найти этот треклятый аэропорт». Пилоты рассказали, что скрывают от пассажиров

Пилоты известных авиакомпаний рассказали, что они утаивают от пассажиров. На обсуждение на сайте Quora 25 октября обратило внимание британское издание Daily Mail.

Пользователи сайта задали летчикам вопрос: «Что вы не расскажете своим пассажирам о полете?». Пилоты рассказали, что не станут говорить о последствиях турбулентности, террористах или качестве уборки на борту.

Сотрудник авиакомпании Рон Вагнер ответил, что никогда не станет объяснять пассажирам, насколько опасна турбулентность. Он просто просит людей пристегнуть ремни, хотя, по его словам, они могут запросто «оказаться прижатым к потолку», так как турбулентность может начаться в любой момент.

Пилот китайских авиалиний Air China Верикс Лин сообщил, что пассажирам лучше не знать о террористах или бомбе на борту, поскольку у одних начнется паника, а другие займутся ненужной в такой ситуации самодеятельностью.

«Вы бы точно не хотели, чтобы одна группа пассажиров впадала в панику, в то время как другая считала бы себя крайне умной и попыталась бы обезвредить взрывное устройство самостоятельно. И, возможно, нашлась бы пара пассажиров, которые боялись бы так сильно, что попытались бы открыть аварийные выходы во время полета», — написал Лин.

Его коллега сказал, что порой ему трудно найти аэропорт. «Иногда крайне трудно найти этот треклятый аэропорт — внизу слишком много огней!» – посетовал он. Летчик Энди Керр никогда не называет год сборки лайнера, чтобы не вызывать излишней паники.

Также пилоты отметили плохое качество уборки на борту.