Полиция Петербурга вычислила мужчину, который пристрастился насиловать девушек в машине

Молодой петербуржец успел изнасиловать за октябрь двух девушек. Неудержимое либидо привело его в изолятор.

Как стало известно «Фонтанке», к 24 октября под стражу отправили 26-летнего петербуржца. Он подозревается минимум в одном изнасиловании и еще в одном эпизоде насильственных действий сексуального характера.

Началось всё с малого – 18 октября мужчина начал домогаться до 18-летней девушки, когда они сидели в машине в поселке Понтонный Колпинского района Петербурга.

Через два дня на набережной реки Фонтанки злоумышленник уже изнасиловал 28-летнюю жертву. Нападение произошло по той же схеме – в машине.

В отношении насильника возбуждены два уголовных дела о насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании. По решению суда он заключен под стражу.