В Краснодарском крае из-за ливней и наводнения погибли люди. Циклон не уходит из региона

Циклон продолжает бушевать на Кубани, в результате чего в регионе началось наводнение и погибли люди. О жертвах стихии 25 октября сообщил источник в экстренных службах региона.

«В результате обильных осадков в Туапсинском, Апшеронском районах и Лазаревском районе городского округа Сочи пострадали пять человек, двое из них погибли, троим пострадавшим оказана медицинская помощь, неизвестна судьба одного человека», — цитирует источник РИА Новости телеканал 360.

По данным главного управления МЧС Краснодарского края, в зону подтопления около двух тысяч домов в Туапсинском и Апшеронском районах. В Туапсинском районе также из-за схода селей на железнодорожные пути не ходят поезда, проводятся восстановительные работы. По данным СМИ, стихия задержала 18 поездов, в которых находились 4,7 тысячи пассажиров.

В поселке Цыпка рухнул один из пролетов автомобильного моста. В Сочи нарушено газоснабжение.

Из опасной зоны уже эвакуировали более 380 человек, среди которых 99 детей.

Последствия непогоды ликвидируют больше 700 человек и 150 единиц техники, включая аварийно-восстановительные поезда.

Ливни на Кубани начались 24 октября. За шесть часов в Туапсинском районе выпало 116 миллиметров осадков. В регионе введен режим чрезвычайно ситуации.

Метеорологи сообщают, что циклон задержится в регионе минимум на сутки.