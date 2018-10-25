У петербургских школьниц вымогали фото с обнаженкой. Полиция ищет интернет-извращенца

Неизвестный мужчина вымогал у юных петербурженок фото в стиле «ню». В случае неподчинения он обещал им расправу.

По данным «Фонтанки», 32-летняя мать двух девочек подала в полицию заявление 24 октября. Она сообщила, что неизвестный преступник домогался в интернете до её дочерей 14 и 13 лет. Через социальную сеть он заставлял их выслать фотографии, на которых школьницы обнажены, в случае отказа грозил расправой. Теперь извращенца, зарегистрированного в соцсети под ником Сергей Степанов, ищет полиция.

Стоит отметить, что одна из сестер на своей страничке в соцсети подписана на десяток пабликов про секс. У другой страница на данный момент закрыта.