С космодрома Плесецк успешно запустили «Союз». Ракета вывела на орбиту военный аппарат

Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела на целевую орбиту космический аппарат «Космос — 2528». Пуск производили с космодрома Плесецк. Военный аппарат уже приняли на управление наземные средства Воздушно-космических сил, сообщили 25 октября в Департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны.

Как пишет РБК со ссылкой на «Интерфакс», с аппаратом установили и поддерживают телеметрическую связь. Все бортовые системы работают нормально.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» была запущена боевым расчетом Космических войск ВКС. Это стало третьим пуском с Плесецка в 2018 году. Военные заявили, что операция прошла в штатном режиме.

11 октября на 119-й секунде полета после запуска с космодрома Байконур произошла авария ракеты-носителя «Союз ФГ» с двумя космонавтами на борту. Экипаж катапультировался и не пострадал. Позже стало известно, что стало известно, что ни один страховщик не вызвался страховать новый запуск «Союза», намеченный на 18 ноября. Из-за этого старт под вопросом.