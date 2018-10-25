ЦБ оставил без лицензии банк из второй сотни, который работал с советских времен

Центробанк отозвал лицензию у екатеринбургского Уралтрансбанка. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора от 25 октября.

Как пояснили в ЦБ, решение связано с неисполнением кредитной организацией федеральных законов о банковской деятельности, а также падением размера капитала ниже минимального значения.

В течение года ЦБ трижды вводил в отношении Уралтрансбанка меры надзорного реагирования, в том числе дважды ограничивал привлечение вкладов от населения. Банк разработал меры по улучшению финансового положения, которые утвердили в ЦБ, однако ключевые мероприятия так и остались на бумаге. В итоге ЦБ признал оздоровление банка невозможным и отозвал лицензию.

«Уралтрансбанк» был основан в Екатеринбурге в 1990 году как Паевой уральский транспортный банк. На 1 октября в банковской системе России кредитная организация занимала 196 место. Банк является участником системы страхования вкладов.