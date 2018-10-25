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Происшествия
25.10.2018 08:03
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В МВД предложили поставить на оружие датчики слежения. Они подадут сигнал, если владелец подойдет к школе или детскому саду

Научно-производственное объединение «Специальная техника и связь» министерства внутренних дел предложило устанавливать на огнестрельное оружие датчики движения, которые будут отслеживать маршрут. НПО уверяет, что стоимость аппарата будет невысокой, но он позволит предотвратить инциденты аналогичные керченскому.

Подробности рассказал старший научный сотрудник отдела испытаний центра технического регулирования и каталогизации Андрей Цуканов, пишет 25 октября РБК со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, аналогичные датчики стоят на автомобилях и подают сигнал SOS после удара.

Аппарат предлагается ставить в приклад или корпус нового оружия, а уже выпущенное оснащать при продлении лицензии.Оператор будет получать сигнал, когда оружие будут доставать из сейфа. Также датчик забьет тревогу, если владелец приблизится к местам массового скопления людей, школам, детским садам и прочему. Сотрудники правоохранительных органов будут знать маршрут вооруженного человека и смогут его остановить. Цуканов отметил, что цена датчика сопоставима со стоимостью самого дешевого мобильного телефона с выходом в Интернет и работает он по тому же принципу.

Инициатива содержится в диссертационном исследовании. Обсудят ее, в том числе и с Росгвардией, после того, как диссертация будет принята в 2019 году.

 


В политехническом колледже Керчи 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу студент четвертого курса Владислав Росляков. В результате погиб 21 человек, в том числе и стрелок. Всего пострадали 73 человека. В среду, 24 октября, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев призвал ужесточить контроль над оружием.

 

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