Полиция Петербурга попросила арестовать уже арестованного банкира. Ей отказали

Выборгский райсуд Петербурга отказал полицейскому следствию в заочном аресте бывшего председателя совета директоров банка «Советский» Станислава Митрушина. Беглого финансиста ищут по делу о пропавших 150 млн рублей.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, в ходатайстве следствия отказано, так как суду не представлены сведения об объявлении Митрушина в международный розыск по этому делу.

Следователь ГСУ ГУ МВД Петербурга и области Тенишев, по данным «Фонтанки», пытался оперировать другим уголовным делом банкира — столичным. Летом 2018 года Митрушин получил обвинение в мошенничестве, международный розыск и заочный арест. Банкир, как считают в МУРе, скрывается на Кипре.

Но московская история Митрушина на петербургскую не распространяется, счел Выборгский суд. Если с банкира снимет обвинение Москва, то и розыск она тоже прекратит.

По версии петербургского следствия, Митрушин с группой лиц похитил принадлежавшие банку «Советский» 150 млн рублей выдачей заведомо невозвратного кредита подставной компании.