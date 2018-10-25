«Это просто астрономическая для нас сегодня цифра». Путин рассказал, что на нацпроекты потратят 28 трлн рублей за шесть лет

На реализацию нацпроектов из всех источников уйдет около 28 трлн рублей за шесть лет. Об этом президент России Владимир Путин заявил 24 октября на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Путин уточнил, что «это просто астрономическая для нас сегодня цифра», но «мы долго работали над тем, чтобы консолидировать эти ресурсы». По словам президента, все технологии и оборудование, а также программное обеспечение должны создаваться в России.

«Конечно, нужно быть частью мировой системы, но нужно заставить наши деньги работать на страну, внутри страны, в том числе для этого нужно создавать заделы, которые есть в оборонно-промышленном комплексе, мы многократно уже об этом говорили. Увеличить выпуск продукции гражданского назначения на предприятиях ОПК», – заявил Путин.

Минпромторг должен определить, какие технологии потребуются для реализации нацпроектов. В соответствии с этим будут поставлены задачи перед научно-исследовательскими центрами. Внешэкономбанк и другие институты развития должны предусмотреть финансирование этих проектов.

Кроме того, с учетом этих задач должны быть скорректированы планы приема в учреждения среднего и высшего профессионального образования.

«Вузы, колледжи, техникумы должны быть настроены на достижение представленных задач. И уже сегодня мы должны сделать все, чтобы через несколько лет на производства, предприятия, в наши школы, больницы, научные организации пришли специалисты с современными знаниями и квалификацией, готовые отвечать на самые сложные профессиональные вызовы», – подчеркнул Путин.

Напомним, ранее на заседании Совета по стратегическому развитию президент предложил поддержать нацпроекты госкомпаниям и госкорпорациям. Он уточнил, что бизнесу будут предлагать «выгодные проекты» с перспективой выхода на глобальные рынки.