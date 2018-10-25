Актеры из «Теории большого взрыва» стали самими высокооплачиваемыми телезвездами по версии Forbes

Актёры, исполнившие главные роли в комедийном сериале «Теория Большого взрыва», заняли весь пьедестал почёта рейтинга самых высокооплачиваемых телезвёзд. Подсчитал деньги знаменитостей Forbes, материал опубликован на сайте издания 24 октября.

Первую строчку с доходом в $26,5 млн занял Джим Парсонс, известный по роли Шелдона Купера. Парсонс берёт золото четвёртый год подряд. На втором месте с доходом $25 млн Джонни Галэки. В «Теории Большого взрыва» он играет друга Шелдона Леонарда Хофстедтера.

Третье и четвёртое место занимают неразлучная в сериале парочка Раджеш Кутраппали и Говард Воловиц. Актёры Кунал Найяр и и Саймон Хелберг заработали по $23,5 млн за год.

Замыкает пятёрку лидеров звезда сериала «Морская полиция: Спецотдел» (NCIS) Марк Хэрмон. Его годовой доход составил $19 млн.

Также в первую десятку вошли актёры из сериалов «Женаты… с детьми» и «Американская семейка». Выбыл из числа лидеров Кевин Спейси, сыгравший Фрэнка Андервуда в «Карточном домике». Ранее актёра обвинили в сексуальных домогательствах, из-за чего он не смог продолжить работу в популярном сериале.