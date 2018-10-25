Осведомитель из статьи «Новой газеты» пришел в полицию с заявлением

В полицию Кировского района обратился житель Петербурга Валерий Амельченко. Он попросил прекратить свой розыск, объявленный после заявления корреспондента «Новой газеты» Дениса Короткова.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 24 октября в 64-м отделе полиции оперативники познакомились c Валерием Амельченко, которого разыскивают три недели. Мужчина дал объяснения следователям, у которых зарегистрирован материал о пропаже человека, и в присутствии своего адвоката заявил, что преступлений в отношении него не совершалось.

Об исчезновении заявил сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков. Он рассказал полицейским, а затем следователям, что вечером 2 октября встречался со своим информатором, через несколько часов Амельченко перезвонил журналисту и сообщил, что, похоже, за ним следят, а еще через пару часов возле гаража у дома на Ленинском проспекте были обнаружены ботинок и два мобильных телефона Амельченко.

Слова пропавшего Валерия впоследствии легли в основу материала «Новой газеты» о группе исполнителей серии нападений на блогеров. В расследовании также ставится под сомнение естественность ряда смертей в Петербурге и Пскове, анализируются обстоятельства гибели командиров в Луганске и Сирии.

После обнародования этих данных секретариат Союза журналистов Петербурга и Ленобласти выступил с заявлением. В нем он потребовал от правоохранительных органов защиты для Дениса Короткова в связи с поступающими в адрес журналиста угрозами. Ситуацию комментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Информационная атака на Дениса Короткова началась задолго до исчезновения Амельченко, но пика достигла в канун публикации в «Новой». В московскую редакцию издания были подброшены похоронный венок и баранья голова. Послание неизвестные адресовали журналисту и главному редактору.

Десятки интернет-ресурсов формируют в своих заметках образ «предателя Родины». Они ставят Короткову в вину публикацию персональных данных российских военнослужащих, но при этом упускают тот факт, что во время его работы на наше издание «Фонтанка» не публиковала ни одной фамилии действующего сотрудника Минобороны, погибшего в Сирии – кроме тех, что были официально раскрыты оборонным ведомством.

Денис Коротков пришел в журналистику в 2011 году. Ранее он работал в правоохранительных органах и службе безопасности крупной компании. Неоднократный лауреат и обладатель звания «Журналист года»-2017 главной журналистской премии Санкт-Петербурга «Золотое перо». В июле 2018 года прекратил сотрудничество с «Фонтанкой». Его первый материал «Повар любит поострее» был опубликован в «Новой газете» 22 октября.