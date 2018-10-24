«Поставить бочку с водой — это прошлый век». Лопнувшая труба отправила жителей Пушкина с ведрами за водой

Высохшие краны застигли жителей Пушкинского района Петербурга после трудового дня 24 октября. На коммунальную аварию в микрорайоне «София» «Фонтанке» пожаловались читатели. Прорыв сети случился ещё днём, что привело к разливу рек на дорогах и фонтанирующим люкам.

По словам местных жителей, воду отключили в домах на улицах Захаржевская, Радищева, Артиллерийская и Павловском шоссе.

«Цистерну с водой поставили напротив опорного пункта полиции по Радищева, а микрорайон большой, идти далеко, нести тяжело. Отсутствие водоснабжения реально не скомпенсировано какими-либо мерами. Поставить бочку с водой в километре от дома, это, извините, прошлый век», — написали горожане.

В «Водоканале» подтвердили информацию об аварии и отметили, что прорыв зафиксирован на трубопроводе диаметром 100 мм. Течь ещё локализуют, ремонтные работы будут вестись по трём адресам: у 16-го дома на улице Радищева, у 14-го и 35-го – на Саперной.

По информации предприятия, водоснабжение в квартирах полностью не отключено, а ограничено. На место подогнали одну цистерну с водой, позже привезут ещё две ёмкости.