«Актам политического насилия нет места в США». Дональд Трамп пообещал дать ответ на рассылку бомб бывшим президентам

Президент США Дональд Трамп заявил, что приложит все усилия для наказания виновных в отправке взрывных устройств бывшим американским лидерам Биллу Клинтону и Бараке Обаме. Об этом он заявил 24 октября на пресс-конференции. Отрывок из своего выступления Трамп опубликовал в Twitter.

«Безопасность американских граждан является для меня важнейшим приоритетом <...> Мы не пожалеем никаких расходов и усилий на это расследование. В эти тяжелые времена мы должны объединиться и отправить четкий и решительный сигнал — актам угроз и политического насилия не место в США», – заявил американский президент.

The safety of the American People is my highest priority. I have just concluded a briefing with the FBI, Department of Justice, Department of Homeland Security, and the U.S. Secret Service... pic.twitter.com/nEUBcq4NOh