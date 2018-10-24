«Актам политического насилия нет места в США». Дональд Трамп пообещал дать ответ на рассылку бомб бывшим президентам

Президент США Дональд Трамп заявил, что приложит все усилия для наказания виновных в отправке взрывных устройств бывшим американским лидерам Биллу Клинтону и Бараке Обаме. Об этом он заявил 24 октября на пресс-конференции. Отрывок из своего выступления Трамп опубликовал в Twitter.

«Безопасность американских граждан является для меня важнейшим приоритетом <...> Мы не пожалеем никаких расходов и усилий на это расследование. В эти тяжелые времена мы должны объединиться и отправить четкий и решительный сигнал — актам угроз и политического насилия не место в США», – заявил американский президент.

The safety of the American People is my highest priority. I have just concluded a briefing with the FBI, Department of Justice, Department of Homeland Security, and the U.S. Secret Service... pic.twitter.com/nEUBcq4NOh — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 октября 2018 г.

Он подчеркнул, что провел совещание с Секретной службой США, ФБР, Министерством юстиции и Министерством внутренней безопасности. Посылки с взрывоопасным содержимым сейчас изучают эксперты.

Напомним, ранее Секретная служба перехватила посылки бывшему президенту Биллу Клинтону и его жене Хиллари, в которых содержалось взрывное устройство. Такое же отправили и экс-президенту Бараку Обаме. Спецслужбы предполагают, что рассылал бомбы один человек или группа людей. Также из-за получения подозрительного пакета сегодня эвакуировали здание Time Warner Centre в Нью-Йорке, в котором располагается офис телекомпании CNN.