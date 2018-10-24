«Яндекс» выходит на рынок каршеринга Петербурга. В его автопарке — 750 автомобилей

«Яндекс.Драйв», каршеринговый проект группы «Яндекс», выходит на рынок Петербурга. Как рассказали «Фонтанке» 25 октября в компании, сервис начнет работать в декабре.

Автопарк на старте будет насчитывать 750 автомобилей моделей Renault Kaptur, Volkswagen Polo, Skoda Rapid и Audi A3.

Сейчас в Петербурге работают такие операторы каршеринга, как «Делимобиль», YouDrive, Colesa, Car5 и Rentmee, о планах начать работу в Северной столице также заявляла московская BelkaCar.

Весь автопарк каршеринговых автомобилей в июле 2018 года участники рынка оценивали в 600 штук, а объем продаж в 500-600 млн рублей. Для сравнения, в Москве, где работает 15 операторов, парк составляет 6 тысяч машин, а их совокупная выручка достигает 5 млрд рублей.