Путин предложил госкорпорациям вложиться в «проекты прорыва»

Поддержать национальные программы предложил президент Владимир Путин госкомпаниям и госкорпорациям. Соответствующее заявление глава государства сделал на заседании Совета по стратегическому развитию 24 октября.

«Обязательным является участие в проектах развития госкомпаний, именно для таких целей они и создавались в конечном итоге. В этой связи все мы ждем от руководителей ВЭБа, "Газпрома", "Ростеха", "Ростелекома", "Роснефти", "Росатома" и других структур с госучастием проработанных предложений по финансовому, технологическому, научному и кадровому вкладу в программы и проекты прорыва», — заявил президент.

Путин подчеркнул, что в развитии государства в качестве партнёра должен выступать частный бизнес. «Задача — предложить инвесторам, частным компаниям действительно перспективные, выгодные проекты, чтобы они могли развиваться, создавать новые рабочие места, наращивать экспорт, выходить на глобальные рынки», — сказал он.

В апреле Владимир Путин предостерегал, что в ближайшем будущем страна может безнадежно отстать от конкурентов, если не сделать «технологический прорыв». Позже были подписаны новые майские указы, которые начинались словом «прорывной». По мысли президента, России нужно «прорывное» научно-технологическое и социально-экономическое развитие. Именно это — на первом месте, а увеличение численности населения, повышение уровня жизни и возможности для самореализации идут следом.