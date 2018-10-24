СМИ: Главный воспитатель патриотизма среди московской молодежи задержан. Его подозревают в хищении бюджетных средств

Директор московского государственного Центра патриотического воспитания Андрей Шашков задержан по делу о хищении бюджетных средств. Об этом 24 октября пишет РБК со ссылкой на свои источники.

По данным издания, в самом Центре и дома у Шашкова прошли обыски. Источник уточнил, что разработка директора патриотического центра шла с марта этого года. Прокурорская проверка прошла летом. В приемной Шашкова заявили, что директора нет на месте и уточнили, что о его задержании ничего неизвестно. Сотрудники Центра отказались комментировать обыски. Департамент образования Москвы, которому подчиняется учреждение, не смог предоставить оперативный комментарий.