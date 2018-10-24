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СМИ: Главный воспитатель патриотизма среди московской молодежи задержан. Его подозревают в хищении бюджетных средств
Директор московского государственного Центра патриотического воспитания Андрей Шашков задержан по делу о хищении бюджетных средств. Об этом 24 октября пишет РБК со ссылкой на свои источники.
По данным издания, в самом Центре и дома у Шашкова прошли обыски. Источник уточнил, что разработка директора патриотического центра шла с марта этого года. Прокурорская проверка прошла летом. В приемной Шашкова заявили, что директора нет на месте и уточнили, что о его задержании ничего неизвестно. Сотрудники Центра отказались комментировать обыски. Департамент образования Москвы, которому подчиняется учреждение, не смог предоставить оперативный комментарий.
Справка:
Андрей Шашков был тренером московской спортшколы «Самбо-70». В 2011 году возглавил Московский дворец пионеров (образовательный комплекс «Воробьевы горы»). С 2016 года является директором Центра военно-патриотического и гражданского воспитания. Центр был создан в 1999 году, в его структуру входят Оздоровительно-образовательный центр «Патриот» в Рузском районе Московской области и Московский городской детский морской центр им. Петра Великого. По данным СПАРК, в 2018 году объем госзакупок учреждения составил 223 млн рублей.