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Город
24.10.2018 22:26
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Смольный выбирает место для газопровода к пока не существующей станции «Газпрома». Труба пройдет в районе Шушар

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга выпустил распоряжение о подготовке проекта планировки территории для размещения газопровода от новой газораспределительной станции (ГРС) под названием «Санкт-Петербург». Трубы для топлива протянутся до существующих станций «Южная ТЭЦ», «Шоссейная» и «Московская Славянка». Информация об этом появилась на сайте официального электронного опубликования.

До 25 октября 2019 года должно быть определено, где именно пройдет газопровод. Согласно опубликованному распоряжению, часть газовой трубы будет размещена в районе пересечения Московского и Витебского проспектов, неподалеку от Шушар. При этом стоит отметить, что самой станции «Санкт-Петербург» еще нет. О том, что «Газпром» разрабатывает проект новой ГРС стало известно 19 октября, после встречи врио губернатора Петербурга Александра Беглова и главы компании Алексея Миллера.  

В планах «Газпрома» с помощью ГРС «Санкт-Петербург» заменить уже существующие станции – «Южная ТЭЦ», «Шоссейная» и «Московская Славянка». Они находятся в черте города, в то время  как новую газораспределительную станцию планируется построить в Ленинградской области.

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