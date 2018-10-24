Кинопоказ сорвали сообщением о заложниках. Милонов и его друзья пришли на ЛГБТ-фестиваль "Бок о бок"

Около четырёхсот человек не смогли попасть на ЛГБТ-фестиваль «Бок о бок» в Петербурге. Кинопоказу в лофте «Москва» не дал начаться депутат Госдумы, известный борец против гей-пропаганды Виталий Милонов. Очевидцы услышали фразу о захвате заложников, сам парламентарий утверждает, что его интересовали только прокатные удостоверения.

О сорванном мероприятии «Фонтанке» рассказали сотрудники кинолофта «Москва», расположенного на площади Александра Невского. По их словам, начало фестиваля «Бок о бок» было запланировано на 18.00 24 октября. Но ещё днём в кинотеатр поступил звонок от депутата Госдумы Виталия Милонова, который потребовал отменить кинопоказы. В противном случае парламентарий обещал опорочить репутацию и представить кинотеатр «рассадником гомосексуализма». Принимающая мероприятие сторона на угрозы не поддалась.

По словам сотрудников «Москвы», около шести вечера на площади Александра Невского появился Милонов в сопровождении шести крупногабаритных мужчин. Они грудью преградили вход на, по их мнению, подозрительное мероприятие. Гости не могли попасть в зал. Организаторы вызвали полицию. На этот жест, по словам очевидцев, Милонов ответил собственным звонком в правоохранительные органы и заявлением о том, что в здании якобы захватили заложников.

Приехавшая на место полиция вывела на улицу успевших прорваться внутрь посетителей. Сейчас помещение обнюхивают собаки. По оценкам организаторов, кино лишились около 400 зрителей, купивших билеты.

Как рассказал «Фонтанке» сам Милонов, он не смог пройти на фестиваль, потому что охранники «стояли на смерть». Парламентарий «вынужден был вызвать полицию, чтобы выяснить, чем они там занимаются, чего они там боятся».

«Это было открытое мероприятие, и фестивалем оно никак не называется. Все фильмы, которые они хотели показать, должны были иметь прокатное удостоверение, коих не было», — сказал он.

Депутат не подтвердил «Фонтанке» заявление о заложниках. По его словам, он посетил мероприятие, потому что оно могло пройти «в нарушение российского законодательства».

Милонов не первый раз посещает ЛГБТ-фестиваль «Бок о бок». В 2016 году парламентарий с десятью соратниками также пытался попасть на кинопросмотр, но в итоге остался стоять за дверьми.

Фестиваль проходит в Петербурге с 24 октября по 1 ноября на двух площадках: в кинолофте «Москва» и пространстве «Пальма». Всего будет показано 26 фильмов игрового, документального и короткометражного кино.