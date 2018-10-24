Полтавченко пообещал вывести ОСК на один уровень с «Роснефтью» и «Газпромом»

Председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко собирается вывести компанию на один уровень с «Газпромом» и «Роснефтью». Об этом в интервью РБК 24 октября рассказал президент ОСК Алексей Рахманов.

«Во время знакомства с правлением ОСК на прошлой неделе Георгий Сергеевич выразил желание помогать решать наиболее тяжелые вопросы. Сказал, что готов работать для выведения корпорации на один уровень с лидерами нашей экономики, такими как «Газпром» и «Роснефть», — сказал Рахманов.

Он уточнил, что о каких-либо кадровых изменениях в корпорации можно будет говорить через несколько недель, пока Полтавченко только входит в курс дел. Хотя, по словам Рахманова, бывший губернатор Петербурга и ранее часто сталкивался с работой ОСК.

«Все четыре с лишним года, что я занимаю пост президента ОСК, мы были на прямом контакте и с Полтавченко, и с его заместителями. Опять же Петербург остается основной производственной площадкой для корпорации, да и наша налоговая регистрация — в Петербурге», – уточнил Рахманов.

Напомним, 3 октября Владимир Путин отправил в отставку с поста губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и предложил ему возглавить ОСК в статусе председателя совета директоров. Место Полтавченко занял экс-полпред президента в СЗФО Александр Беглов.