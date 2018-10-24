«Не остается ничего, кроме гонки вооружений». Путин пообещал ответить на выход США из договора о ракетах малой и средней дальности

Россия обеспокоена возможным выходом США из Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД) и готова к гонке вооружений. Об этом 24 октября заявил Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским премьером Джузеппе Конте.

Российский президент подчеркнул, что в бюджет США уже включены расходы на проведение научно-исследовательских разработок (НИОКР) по ракетам малой и средней дальности.

«Если проводятся НИОКРы, а они проводятся ведь не для того, чтобы положить потом результаты этих изысканий на полку, чтобы они там пылились, значит, будет сделан и следующий шаг. Бюджет принят уже, Конгресс его согласовал, а политическое заявление несколько дней назад было сделано», – сказал Путин.

Президент заявил, что его беспокоит отказ США последовательно от всех договоров по ограничению развития вооружений — сначала был ликвидирован Договор по ограничению систем противоракетной обороны, теперь речь идет про ДРСМД. Следующим шагом может стать выход из договора СНВ-3 по ограничению наступательных вооружений.

«Если все это будет демонтировано, то вообще ничего не останется в сфере ограничения роста вооружения. Тогда ситуация будет, на мой взгляд, крайне опасной. Не остается ничего, кроме гонки вооружений», – заявил Владимир Путин.

Он также подчеркнул, что если американские ракеты малой и средней дальности будут поставлены в Европу, то «мы должны будем ответить зеркально, и европейские страны, которые согласятся с этим, если до этого дойдет, должны будут понимать, что они ставят свою собственную территорию под угрозу возможного ответного удара».

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил о том, что США планируют выйти из ДРСМД, поскольку Россия не соблюдает условий договора. Путин отверг обвинения, уточнив, что никаких конкретных доказательств в США не представили.