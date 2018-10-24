Петербургские отели подорожали на 16% за последние три месяца. Сыграли роль чемпионат мира и отложенный спрос

Средняя плата за одну ночь в петербургских гостиницах по итогам января-сентября 2018 года составила 4 478 рублей, что на 14,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Такие данные содержатся в отчете аналитической компании Hotel Advisors, поступившем в распоряжение «Фонтанки» 24 октября.

В первые три месяца цены оставались почти стабильными (рост на 1,5%), но начали стремительно расти во втором квартале (+17,4%), когда в Северной столице стартовал чемпионат мира по футболу. В третьем квартале темпы лишь слегка замедлились (16,2%). «Прирост показателя в этот период также был частично связан с чемпионатом, но в большей степени с отложенным спросом, который пришелся в большей степени на вторую половину июля, август и первую половину сентября», – отмечают аналитики Hotel Advisors.

Загрузка отелей в первом и втором кварталах показала положительную динамику, однако в третьем петербургские гостиницы были заполнены только на 81,7%, что на 1,5% меньше, чем год назад.

Тем не менее, за счет роста цен выручка отелей выросла. В среднем по итогам девяти месяцев показатель средней доходности на один номер составил 3 193 рубля, что на 17,2% больше, чем годом ранее.