На станцию «Девяткино» больше часа не пускали пассажиров. Взрывотехники стояли в пробке

Конечная станция красной ветки метро на севере Петербурга закрылась на проверку в вечерний час пик 24 октября. Горожане не смогли вовремя вернуться домой.

Как рассказали в подземке, вестибюль «Девяткино» закрыли для пассажиров в 17.42. Под скамейкой на платформе заметили забытый пакет. На место вызвали взрывотехников. Поезда шли только до «Гражданского проспекта».

Спустя час станцию так и не открыли. Возвращение горожан с работы домой сильно затянулось.

«На станции «Гражданский проспект» толпы, по радио объявляют, чтобы добирались наземным транспортом. На маршрутки в сторону Девяткино огромные очереди», — пишут очевидцы.

Особой популярностью пользуется маршрутка №205. В неё пассажиры «забиваются хуже, чем шпроты в банке». Также в социальных сетях горожане жалуются на резко возросшие цены на такси.

В пресс-службе метрополитена пояснили, что причиной коллапса стали пробки, в которых простояла машина взрывотехников. В 19.18 специалистам всё-таки удалось добраться до места. В подозрительном пакете оказались личные вещи. Сейчас станция открыта для пассажиров.