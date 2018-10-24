"Фонтанка" за 60 секунд — 24 октября

Врио Беглов предложил депутатам петербургского ЗакСа путь к экономии бюджета. Сопоставление желаний города и возможностей застройщиков сэкономит 10 млрд бюджетных рублей.

Чета Кержаковых разводится и делит ребенка — шум стоит на весь Инстаграм. Одна из сторон призывает на помощь «нового губернатора» и фото покойного сенатора Тюльпанова.

Врио Беглов потихоньку обрастает полномочиями. Теперь он может увольнять и назначать членов правительства. Депутаты ему это разрешили, чисто чтобы насладиться зрелищем, как он будет увольнять всех, кто остался после Полтавченко. Но случится ли это шоу — вопрос.

А губернаторские выборы в Петербурге, которые случатся осенью следующего года, обрастают деталями. Среди действующих лиц будут самовыдвиженцы и мобильные избиратели.

Как получить миллион фунтов стерлингов, не выходя из СИЗО? Надо правильно заключить брачный договор. История успеха женщины, которая далеко пойдет — возможно, по этапу.

Петербургские коммуналки эволюционируют в коливинги. Без алкоголя и экзистенциального ужаса — художник Кабаков, увидев такое, расплакался бы.

А вот плутовской роман с уклоном в политику: жулики попытались решить спор из-за квартиры «звонком Патрушева из ФСБ России». Правда, звонил силовик почему-то с территории Киева.

Школьные каникулы начнутся уже в субботу, и мы уже все придумали за вас: куда пойти, как развлечь, чем развить.